Kahramanmaraş'taki okul saldırısında ölen Zeynep'in babasından 23 Nisan ziyareti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'na geçtiğimiz günlerde silahlı saldırı düzenlendi.

Okulun öğrencilerinden 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi.

4 ARKADAŞ YAN YANA DEFNEDİLDİ

Olayda hayatını kaybeden öğrenciler son yolculuklarına uğurlanırken, 11 yaşındaki Zeynep Kılıç ve aynı saldırıda yaşamını yitiren arkadaşları Kerem Erdem Güngör, Belinay Nur Boyraz ve Bayram Nabi Şişik ile yana yana defnedilmişti.

MEZARLIĞA 23 NİSAN ZİYARETİ

Kahramanmaraş okul saldırısı sonucu 4 öğrencinin yan yana bulunan Şeyh Adil Mezarlığındaki mezarları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ziyaret ediliyor.

Zeynep Kılıç, Bayram Nabi Şişik, Belinay Nur Boyraz ve Kerem Erdem Güngör'ün mezarlıkları Türk Bayraklarıyla donatıldı.

ZEYNEP'İN BABASI: ACIMIZ BÜYÜK, SABREDİYORUZ

Tüm çocukların bayramını kutlayan Zeynep Kılıç'ın babası Ahmet Özkan Kılıç, "Çocuğumuzun 23 Nisan çocuk bayramını kutlamaya geldik, tüm çocukların da çocuk bayramı da kutlu olsun. Acımız büyük, sabrediyoruz.

Bu acımızı dindirecek olan bu Olayın müsebbibi anne-baba ve okul idarecileri kim varsa ağır şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Bir daha bu tür olaylar yaşanmasın başka ailelerin canı yanmasın istiyoruz" dedi.