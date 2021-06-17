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    Kanal İstanbul şantiye alanında ek yol çalışması

    26 Haziran’da yapılacak olan temel atma töreni öncesinde oluşturulacak şantiye alanlarına, ulaşım için ek yollar yapılıyor.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 12:59
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 13:13
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    Kanal İstanbul şantiye alanında ek yol çalışması

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Haziran'da Kanal İstanbul projesi ile ilgili atılacak ilk temel öncesi hazırlıklar sürüyor.

    Temelin atılacağı bölgede oluşturulan şantiye alanına ulaşım için yeni ve ek yollar yapılmaya başlandı.

    ŞANTİYE ALANINDA SON HAZIRLIKLAR

    Proje kapsamında güzergah üzerinde bulunan birçok noktada, iş makineleri ve hafriyat kamyonlarının geçişini kolaylaştıracak yolların yapımına başlandı.

    Kanal İstanbul şantiye alanında ek yol çalışması VİDEO

    Kanal İstanbul şantiye alanında ek yol çalışması #1

    Kanal İstanbul şantiye alanında ek yol çalışması #2

    Kanal İstanbul şantiye alanında ek yol çalışması #3

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