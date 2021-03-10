Kandil simidinin tarihçesi: Kandil simidi nasıl ortaya çıktı?

Kandil günlerinin vazgeçilmez lezzeti olan kandil simidi, eski kandil günlerini hatırlatan geleneklerimiz arasındadır. Toplumda çok önemli bir yeri bulunan kandil simidi geleneği, Türklere özgüdür.

Şehirlere göre değişik şekillerde üretilen kandil simitleri, genel olarak susamsız ve ağızda hızlı dağılır. Kandil ziyareti için gidilen evlere ve aile büyüklerine hediye olarak götürülen kandil simidi, genellikle çayla birlikte tüketilmektedir.

Peki, Kandil simidi nasıl ortaya çıktı?

KANDİL SİMİDİNİN TARİHÇESİ

Kandil geleneği bizlere Osmanlı döneminden kalma bir mirastır. Kandil gecelerine özel yapılan kandil simidi de 14. yüzyıl Osmanlı saray gelenekleri içerisinde bulunan simitten yararlanılarak kendine özgü değişik tat ve görünüme sahip olacak şekilde geliştirilmiştir.

II. Selim döneminde (1566-1574), kandil yakılarak camiler aydınlatılmıştır. İstanbul halkı, 16'ncı yüzyıldan itibaren kandil gecelerini toplu şekilde ibadet edip hayır işleyerek geçirmeyi gelenek haline getirmiştir.

Kandil günlerinde simit ve çörekler yapılmış ve bunların ihtiyaç sahiplerine dağıtılması adet olmuştur. Kandil simidinin şekli, zaman içerisinde değişmiş ve günümüzdeki halini almıştır. İstanbul'un tatlıcıları ve fırınları, 1800'lü yıllardan bu yana İstanbul’un önemli bir geleneği olan kandil simidi yapımını sürdürmektedir.

İYİ BİR KANDİL SİMİDİ NASIL OLUR?

Kültürümüzün önemli bir parçası olan kandil simidi, kendine has özelliklere sahiptir. Kandil simidinin yapımında mahlep kullanılmalı ve simit yapıldığı gün taze şekilde tüketilmelidir. Eskilerin tabiriyle kıyır kıyır yapıya sahip olması gerekir.

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR?

Kandil simidi yapmak için gerekli olan malzemeler şu şekildedir:

3 su bardağı un

125 gr. tereyağı

Yarım çay bardağı sıvıyağ

2 yumurta

2 çorba kaşığı yoğurt

2 çorba kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı mahlep

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Tuz

Üstü için:

Yumurta sarısı

Çörekotu

Susam

Yapılışı: Unu karıştırma kabına alıp içine tuz, kabartma tozu ve mahlepi ekleyin. Ortasını havuz gibi açın ve ortaya oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını koyun. Sıvıyağı ve yoğurdu da döktükten sonra yumurtayı kırın. 1 yumurta sarısını üzeri için ayırın.

Ortadaki malzemeleri yoğurduktan sonra kenardan un alarak hamuru yoğurun. Yoğurduğunuz hamuru cevizden biraz daha büyük bezelere ayın. Her birini tezgah üzerinde ileri geri yapıp uzatarak fitil haline getirin. Fitil hamurların iki ucunu birleştirip halka şekline getirin ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam ve çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirin.