Çavuşin köyündeki kaçak ve uygunsuz iki yapı, iş makineleriyle kaldırıldı.

Turistik bölgelerde inşa edilen kaçak yapılara geçit verilmiyor.

Bu kapsamda Kapadokya bölgesindeki yapıların kaldırılması için düğmeye basıldı.

Kaçak yapılara geçit yok

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde İl Özel İdaresi ekipleri, iki kaçak yapıyı yıkarak enkazını kaldırdı.

Çalışmalar, Kapadokya Alan Başkanlığınca yürütülüyor ve bölgenin yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

300 yapı daha listede

Yetkililer, kaçak ve uygunsuz olduğu tespit edilen yaklaşık 300 yapının daha yıkılacağını söylüyor.

AA'nın haberine göre, Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, bölgede inceleme yaparak kaçak yapıları tespit ediyor.

Ayrıca vatandaşlardan gelen şikayetler de değerlendiriliyor.

Kapadokya'da kaçak yapılar yıkıldı VİDEO