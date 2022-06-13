Petrol
120.08
-1.58%
Euro
18.084
0.40%
Dolar
17.2487
0.81%
Altın
1.029
-0.08%
Borsa
2519
-0.94%
Bitcoin
419.175
-12.63%
BTXN Coin
8.13
-10.46%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Kapadokya'da kaçak yapılar yıkıldı

    Çavuşin köyündeki kaçak ve uygunsuz iki yapı, iş makineleriyle kaldırıldı.
    • 13.06.2022 - 11:53
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 13:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kapadokya'da kaçak yapılar yıkıldı

    Turistik bölgelerde inşa edilen kaçak yapılara geçit verilmiyor.

    Bu kapsamda Kapadokya bölgesindeki yapıların kaldırılması için düğmeye basıldı.

    Kaçak yapılara geçit yok

    Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde İl Özel İdaresi ekipleri, iki kaçak yapıyı yıkarak enkazını kaldırdı.

    Çalışmalar, Kapadokya Alan Başkanlığınca yürütülüyor ve bölgenin yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.

    300 yapı daha listede

    Yetkililer, kaçak ve uygunsuz olduğu tespit edilen yaklaşık 300 yapının daha yıkılacağını söylüyor.

    AA'nın haberine göre, Kapadokya Alan Başkanlığı ekipleri, bölgede inceleme yaparak kaçak yapıları tespit ediyor.

    Ayrıca vatandaşlardan gelen şikayetler de değerlendiriliyor.

    Kapadokya'da kaçak yapılar yıkıldı VİDEO

    Kapadokya da kaçak yapılar yıkıldı #1

    Kapadokya da kaçak yapılar yıkıldı #2

    Kapadokya da kaçak yapılar yıkıldı #3

    Kapadokya da kaçak yapılar yıkıldı #4

    Kapadokya da kaçak yapılar yıkıldı #5

    Kapadokya da kaçak yapılar yıkıldı #6


    İlginizi Çekebilir

    Fenerbahçe, Bruma için devrede
    Transfer dosyası

    Fenerbahçe, Bruma için devrede

    Şehit Ömer Halisdemir sağlık ocağı yüzleri güldürecek!
    Yaşam

    Şehit Ömer Halisdemir sağlık ocağı yüzleri güldürecek!

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Görüş Bildir