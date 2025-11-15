Karabük’te okul inşaatı yanında yol çöktü: Bölge trafiğe kapatıldı

- Karabük, Kayabaşı Mahallesi'nde okul inşaatı yakınındaki yolda çökme meydana geldi.
- Bölge, güvenlik önlemleri alınarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
- Çökmenin nedeni ve etkileri hakkında teknik ekipler inceleme başlattı.
Karabük'te Kayabaşı Mahallesi Sezin Sokak'ta okul inşaatının yanındaki yolda çökme meydana geldi.
12 derslikli Mehmet Akif İlkokulu inşaatının yanında bulunan yolda meydana gelen çökmenin nedeni henüz bilinmiyor.
BÖLGE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, AFAD ve Karabük Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çökme yaşanan alanda güvenlik önlemi alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.
Olay yerine gönderilen teknik ekipler, çökmenin boyutunu belirlemek için inceleme başlattı.
Çökmenin çevredeki yapılar ve okul inşaatı açısından risk oluşturup oluşturmadığına yönelik çalışmalar sürüyor.