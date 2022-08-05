Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, bazı hastaların koronavirüsü grip gibi geçirdikleri için test yaptırmadıklarını söyledi.

Koronavirüs, bir türlü bitmiyor…

Yeniden yükselişe geçen vaka sayısı korkuturken, şimdilik herhangi bir kapanma söz konusu değil.

Test yaptırılmıyor

Ancak karantinasız yaşamı isteyenler, şu sıralar test bile yaptırmıyor.

Sakıncalı olan bu durumu Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, DHA’ya değerlendirdi.

Karantinaya girmemek için koronavirüs testi yaptırılmıyor VİDEO

“Komik yaklaşımlar”

Yaz döneminde hareketlilik olmasından dolayı vaka sayılarının arttığını belirten Cantürk, “Vaka sayıları arttı. İnsanlar grip gibi geçiriyorlar hastalığı ve bazı insanlar maske takmıyor, ihmal ediyor. Grip gibi geçirdiği için vatandaşlar test yaptırmıyor. O arada da bir diğerine bulaştırıyor ve sayı artıyor. Bir kesim ‘Testim pozitif çıkarsa karantinaya girmem gerekecek’ diyerek, komik yaklaşımlara girerek, test yaptırmıyor.” diye konuştu.

“'Yoruldum, klima çarptı' diyor”

Hatırlatma dozlarının yapılması gerektiğini aktaran Prof. Dr. Cantürk, “Bakanlık 35 bin vaka olduğunu söylüyor. Buradan baktığımız zaman bu sayının 35 bin değil de onun 3-4 katı olduğunu söylemek mümkün. İnsanlar testi yaptırmıyor. 'Gribim' diyor ya da 'Yoruldum, klima çarptı' diyor. Koronavirüs dramatik bir hastalık ve ‘Ben korona değilim’ diye düşünenler de oluyor.

“Virüsler değişlik gösteriyor”

'Aşılandık, vücudumuzda birtakım antikorlar bizi koruyor' deniliyor ama bunların korumayacağını uzmanlar açıklıyor. Bazı aralıklarla bu aşıları yapmaya devam edeceğiz. Virüsler değişlik gösteriyor. Bu değişik varyantlar da bizim daha önceki aşımızla koruyuculuk yüksek olmuyor. Aşısı gelenlerin hatırlatma aşılarını yaptırması gerekiyor.” dedi.