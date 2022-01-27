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Kastamonu'dan orman manzaraları
Yaralıgöz Dağı mevkisindeki ormanlık alanların karla kaplanan manzaraları havadan görüntülendi.
- AA
- 27.01.2022 - 12:24
Kar yağışının ardından yüzde 67'si ormanlarla kaplı olan kentin beyaza bürünmesi, seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıkardı.
BEYAZA BÜRÜNEN ORMAN MANZARALARI
Kastamonu'nun Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunun Yaralıgöz Dağı mevkisindeki ormanlık alan da kar altındaki görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Dağın kar ile birleşmesinin ardından ortaya çıkan manzara, drone ile havadan da görüntülendi.