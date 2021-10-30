Kayseri'de bin 400 kilo istavrite el konuldu

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde yasal boy limitinin altında kalan bin 400 kilogram istavrit tespit edildi.

Kayseri İl Müdürlüğü koordinesinde Balıkçılık Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Müdürlüğü Su Ürünleri kontrol ekipleri, kent genelindeki su ürünleri depo ve toptan satış yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

BİN 400 KİLO İSTAVRİTE EL KONULDU

Denetimlerde 93 strafor kutuda yaklaşık bin 400 kilogram yasal boy limitinin altında istavrite el konulurken sorumlular hakkında cezai işlem uygulandı.

"AVLANABİLİR BOY LİMİTİNDEN KÜÇÜK BALIKLAR SATILAMAZ"

Kayseri İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, İl Müdürü Mustafa Şahin'in görüşleri yer aldı.

Balıkçılıkta sürdürebilirliğin önemini vurgulayan Şahin, "Bakanlığımıza bağlı tüm il ilçe müdürlüklerince balıkçı teknelerinin limana gelişinden balığın sofraya gelişine kadar her noktada denetim yapıyoruz. Balıkların boylarına bakıyoruz. Gelecek nesillerin de balık tüketebilmesi için depolarda denetim yapıldı. Su ürünleri yasal boy limitlerine uymayan balıklara el konuldu. Ürünlerin mülkiyeti kamuya geçirildi. Balıkçılarımızın avlanabilir boy limitinden küçük balıkları satmamalarını aynı şekilde vatandaşlarımızdan da bunları satın almamalarını özellikle istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.