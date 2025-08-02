Kayseri'de gurbetçiler sabah namazında buluştu

Gurbetçilere yönelik programlar sürüyor...

Yurt dışından izne gelen gurbetçiler için İl Müftülüğü, sabah namazında buluşma programı düzenledi.

SABAH NAMAZINDA BULUŞTULAR

Tarihi Cami Kebir'e gelen gurbetçiler, sabah namazını kılıp, dua ettikten sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı hatim duasına katılan gurbetçiler, birbirleriyle hasret giderdi.

"AMACIMIZ GURBETÇİLERİ MUTLU ETMEK"

Cami Kebir imamı Halil İbrahim Arslan, gurbetçileri mutlu etmek için böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Gurbetçilerin programdan oldukça memnun kaldığını belirten Arslan, hemen hemen 14 yıldır Cami Kebir'de cuma sabahları program düzenlediklerini dile getirdi.

Bu yıl gurbetçilerin de katıldığını anlatan Arslan, programın yaklaşık 1 saat sürdüğünü ifade etti.

"ÇOK MUHTEŞEMDİ"

Gurbetçi Mustafa Katan da 1978 yılında Almanya'ya gittiğini söyledi.

Kendileri için düzenlenen programdan dolayı mutlu olduğunu aktaran Katan, "58 yaşına geldim, ilk olarak böyle bir sabah namazı kıldım. Geçenlerde hocama sormuştum, onun vesilesiyle öğrendim. Özel olarak sabah namazı için geldim. Bize özel program yapan hocamdan Allah razı olsun. Çok muhteşemdi." ifadelerini kullandı.