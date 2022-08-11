Kazan Vadisi’nde 3 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Kazan Vadisi'nde, biri turuncu kategori olmak üzere 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Mehmetçik, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde terörist avına çıktı.

Jandarma silahlı insansız hava aracı, Anka ve Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla dün istihbarata dayalı nokta operasyon düzenlendi.

3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

'Eren Abluka-29 Operasyonu' kapsamında, 1'i turuncu kategoride olmak üzere toplam 3 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da başarılı geçen operasyona ilişkin bilgileri sosyal medya hesabından duyurdu.

"Ya teslim olun ya sarı torba kaçınılmaz"

Bakan Soylu, "Gece yine boş durmadık." diyerek başladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ya teslim olun ya sarı torba kaçınılmaz... Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari’nin Çukurca ilçesi Kazan Vadisi’nde biri turuncu kategoride üç terörist etkisiz… Kahraman jandarmamıza tebrikler."

Eren Operasyonları'nda 255 terörist öldürüldü

Bakan Soylu, ayrıca Eren Operasyonları'nda bugüne kadar öldürülen terörist sayısını da verdi.

Bakan Soylu, “Şehit Eren Bülbül'ümüzün anısına terörle mücadelede başlattığımız Eren Operasyonlarında (Eren Kış ve Eren Abluka Operasyonları dahil) bugün etkisiz hale getirilen 3 teröristle birlikte toplam 255 terörist, etkisiz hale getirildi. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Ferhat Komutanım.” dedi.

"Size yapılan kalleşliği unutmadık"

Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit edilişinin yıl dönümü nedeniyle de bir mesaj paylaşan Bakan Soylu, "Sevgili Eren, Ferhat Komutanım, size yapılan kalleşliği hiç unutmadık, unutmayacağız. Bunu yapanların yanına bırakmadık, bırakmayacağız... Bize büyük bir emanet bıraktınız. Tüm kahramanlarımızla, milletimizin desteği ve dualarıyla sahip çıkıyoruz. Ruhunuz şâd, makamınız âlî olsun…” notunu düştü.