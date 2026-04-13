Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında "tokalaşma" krizi: Dalgınlıktır

Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Hüsamettin Cindoruk, hayatını kaybetti.

Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı ve vekaleten cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunan Cindoruk, 25 Aralık 2025 tarihinden bu yana tedavi görüyordu.

CİNDORUK'A VEDA

Evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine hastaneye kaldırılan Cindoruk, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Cindoruk, bugün ise son yolculuğuna uğurlandı.

Bu kapsamda Teşvikiye Camii'nde cenaze merasimi düzenlendi.

Burada cenaze namazı kılınan Cindoruk, töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN SERT BAKIŞLARI

Cenazeye katılan ve birbirleriyle selamlaşan CHP'liler, Kılıçdaroğlu'na büyük ilgi gösterdi.

Alana gelen Gürsel Tekin'in ve Kılıçdaroğlu selamlaşırken ikilinin Özgür Özel'e selam vermemesi dikkat çekerken Özel'in ters bakışları kameralara yansıdı.

CENAZEYE KILIÇDAROĞLU-ÖZEL GERİLİMİ DAMGA VURDU

Cenazeye katılan isimlerden Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel ile tokalaşmaması gazetecilerin gündemindeydi.

Özel'e, Anahtar Parti ziyareti sırasında bu konuya dair soru yöneltildi.

Özel ise şöyle dedi;

"DALGINLIKTIR"

"Kemal Bey'in öyle bir selamsızlık gibi durumu normalde yok. Kemal Bey hiçbirimizi öyle görmezden gelmez zaten yani her fırsatta görüşüyoruz, konuşuyoruz. Onun o anda o dini tören ve o ortamın aşırı kalabalığı yüzünden olacak bir dalgınlıktır, onun dışında asla Kemal Bey'den böyle bir şey beklemeyiz."