Kemal Kılıçdaroğlu, Muhittin Böcek’i ziyaret etti

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu ile birlikte iki ayrı rüşvet eylemiyle suçlanması üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Muhittin Böcek, 5 Temmuz'da gözaltına alındı ve sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İddialar arasında, 2024 yerel seçimleri öncesi iş insanı Yusuf Yadoğlu'ndan seçim kampanyası için 8,5 milyon TL'lik araç giydirme faturası ödetildiği ve 2025 Şubat'ında Zeynep Kerimoğlu adına 30 milyon TL'lik evin yine Yadoğlu tarafından ödendiği yer alıyor.

Böcek, suçlamaları reddederken, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK ZİYARETİ

Tutuklu Muhittin Böcek'e bir destek ziyaret de eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldi.

Karayolu ile Antalya’ya gelen Kılıçdaroğlu, saat 13.45 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki cezaevinde tutuklu bulunan Böcek’i ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu yaklaşık 1 saat sonra araçla çıktığı cezaevinden ayrıldı.