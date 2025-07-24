Muhittin Böcek tekrar hastaneye kaldırıldı

Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında yeni gelişme!

Böcek'in cezaevinde tekrar rahatsızlandığı öğrenildi.

RAHATSIZLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' soruşturması kapsamında 5 Temmuz’da tutuklanan ve geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bu sabah bulunduğu Döşemealtı Yüksek Güvenlikli İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu.

TEKRAR HASTANEYE KALDIRILDI

Durumunun değerlendirilmesi üzerine Böcek, cezaevi aracıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Böcek için hastanede güvenlik önlemleri alındı.

Başkan Böcek’in B Blok’ta kontrolden geçirildiği bildirildi.

14 TEMMUZ'DA DA HASTANELİK OLMUŞTU

Böcek, 14 Temmuz’da da benzer bir şikayetle hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından tekrar cezaevine götürülmüştü.

Sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SEÇİM KAMPANYASINDA USULSÜZ FON İDDİASI

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, 2024 yerel seçimleri öncesinde Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in, iş insanı Yusuf Yadoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede, seçim kampanyası için 25 milyon TL talep edildi. Bu rakamın karşılanamaması üzerine tarafların, araç giydirme hizmeti adı altında 8,5 milyon TL'lik bir ödeme üzerinde anlaştıkları öne sürüldü.

Söz konusu çalışmanın doğrudan Muhittin Böcek’in seçim kampanyası kapsamında yürütüldüğü belirtilirken, ödemelerin Yadoğlu’na ait şirketler üzerinden gerçekleştirildiği iddia edildi.

Soruşturma makamları, bu iddiaları destekler nitelikte MASAK raporları, banka dekontları ve HTS kayıtlarının dosyada yer aldığını açıkladı.