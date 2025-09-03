Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi mutlak butlan kararına hazırlanıyor

CHP'nin şaibeli kurultay davası devam ediyor.

Bu kapsamda CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi hakkındaki davada dün karar günüydü.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, kayyum olarak atandı.

İSTANBUL KONGRESİ KARARINDAN SONRA GÖZLER KURULTAY DAVASINDA

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu gelişmeden sonra CHP, Tekin'i partiden ihraç ederken gözler 15 Eylül'deki kurultay davasına çevrildi.

4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nda bazı delegelere para karşılığı oy kullandırıldığı iddialarıyla açılan dava 30 Haziran'da görülmüş, önce 8 daha sonra 15 Eylül'e ertelenmişti.

İstanbul Kongresi için verilen kayyum kararının kurultay için de verilmesi beklenirken ertelenen dava sürecinde kendisine kayyum olarak görev düşerse bunu kabul edeceğini ilan eden CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumu merak konusu oldu.

KARAR 15 EYLÜL'DE: KILIÇDAROĞLU YENİ DÖNEME HAZIRLANIYOR

Sabah'ın haberine göre; Kılıçdaroğlu, tutumundan vazgeçmiş değil.

15 Eylül'de Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin yeniden göreve gelmesini sağlayacak olan kurultay seçimini yok sayacak 'mutlak butlan' kararı çıkması durumunda Kılıçdaroğlu göreve hazırlanıyor.

Öyle ki mutlak butlan kararı çıkması halinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugüne kadar aldığı tüm kararların geçersiz hale geleceğini savunan Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, şimdiden 'ihraç listelerini' hazırlamaya başladı.

KILIÇDAROĞLU KANADI İHRAÇ LİSTELERİ HAZIRLIYOR

Bu süreçte Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaştırmaya çalışan ve linç edilmesine fırsat veren tüm partililerin ihraç edileceği ön sürülüyor. Listenin başındaki isimlerin ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Burhanettin Bulut ile Gökan Zeybek olduğu konuşuluyor.

ADI YOLSUZLUKLA ANILAN BELEDİYELERE NEŞTER: AKLANIN ÖYLE GELİN

Yeniden göreve gelmesi durumunda belediyelerdeki yolsuzluklara da el atmaya hazırlanan Kılıçdaroğlu'nun, hakkında iddia bulunan belediye başkan ve bürokratlarına 'aklanın öyle gelin' demesi bekleniyor.

Bu süreçte belirgin delillerle ve itiraflarla adı yolsuzluk iddialarına karışan bazı partililerin de hızlı bir şekilde ihraç edilmesi bekleniyor.