Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı

Bugün 15 Temmuz...

Hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti, vatan için canını verenler ise unutulmadı.

Bir yandan şehitler anılırken bir yandan da demokrasi direnişinin ve millet iradesinin korunması kutlanıyor.

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

FETÖ'nün bitmediğini ve siyasi uzantıları da olduğunu söylediği açıklamasında Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti;

"251 ŞEHİDİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUM"

Devletin içine, hem küresel düşmanlarımız hem de yerli iş birlikçileri yardımıyla yerleşmiş ihanet şebekesinin, halk iradesine, devlet yapılanmasına ve Türkiye demokrasisine göz diktiği 15 Temmuz kanlı darbe girişimine, canlarını siper eden 251 kahraman şehidimizi saygıyla anıyor, gazilerimize minnetlerimi iletiyorum.

"BU İHANET YAPILANMASININ DEVLET İÇERİSİNDEKİ UZANTILARI HALA VAR"

Bu ihanet yapılanmasının devlet içerisindeki uzantılarının hala var olduğu ve gölgelerinin siyaset kurumuna tesir ettiği dönem henüz son bulmamıştır.

"SİYASİ UZANTILAR DEŞİFRE EDİLMELİ"

Bu yapının siyasi uzantılarının deşifre edilerek cezalandırılması, sapla samanın birbirinden ayrılması, önümüzdeki süreçte devletin menfaatleri ve milletin selameti açısından önemlidir.

DARBEYİ TELEVİZYONDAN İZLEMİŞTİ

Türkiye'nin ana muhalefet partisi CHP'nin o dönemki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 15 Temmuz gecesi darbecilerin tankları arasından kaçarak CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine gitmesi en tartışmalı konulardan biri.

Atatürk Havalimanı'nda uçağından inen Kılıçdaroğlu'nun, darbenin en kritik saatlerinde havalimanının VİP salonunda beklemesi, uzun telefon trafiğinden sonra tankların arasından kontrollü bir şekilde geçerek Bakırköy'e geçmesi büyük tepki çekmişti.