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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı 15 temmuz paylaşımında "Hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" ifadelerini kullanı.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2022 - 16:31
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz paylaşımı

    15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti.

    Yaraları hala taze hain gecede şehit düşenler ve tarihi demokrasi mücadelesi için anma, kutlama ve lanetleme mesajları bir arada veriliyor.

    Güne özel bir açıklama da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

    "Hain terör örgütünü lanetliyorum"

    Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyor; 251 şehidimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Sadece sonuçları konuşarak değil, ülkeyi bu noktaya getiren herkes hesap verdiğinde, hak yerini bulmuş, adalet sağlanmış olacak." dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan 15 Temmuz paylaşımı #1


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