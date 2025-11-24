Kemal Memişoğlu: Kadınlar toplumun alışkanlıklarını oluşturur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzincan'da Kadın ve Aile Sempozyumu düzenlendi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Memişoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kendisi için çok büyük bir anlam ifade ettiğini söyledi.

"KADINLAR TOPLUMUN ALIŞKANLIKLARINI OLUŞTURUR"

Toplumu geliştiren, geleceği oluşturan öğretmenlerin haklarının ödenmeyeceğini dile getiren Memişoğlu, kadınlara da toplumu yetiştiren fertler olması bakımından parantez açtı.

Kadınların, bir toplumu oluşturan insanlar olduğuna işaret eden Memişoğlu, "Kadınlar, toplumun etik değerlerini, alışkanlıklarını, kültürünü oluşturur." dedi.

Memişoğlu sözlerine şöyle devam etti:

KADINLARDAN YARDIM İSTEDİ: SİGARAYI BIRAKIN

Sigara ve obezite sorununa karşı kadınlardan yardım talep eden Memişoğlu, "Onun için bu toplumun sağlıklı olması için kadınlardan yardım istiyoruz. 3'te 1'i sigara içen, yüzde 60'ı kilolu olan bir toplumdan bahsediyoruz. Onun için annelere, kadınlarımıza çok iş düşüyor. Lütfen sigarayı bıraksınlar. Gençlerden tütün kullanmamasını istesinler. Beslenmelerimizi iyi yapmamız gerekir." dedi.

"BU İŞİ KADINLAR VE ANNELER SAYESİNDE BAŞARIRIZ"

Bakan Memişoğlu, "Onun için kadınlardan Sağlık Bakanı olarak yardım istiyorum. Çünkü bu işi başaracaksak kadınlar, anneler sayesinde başaracağız. Onlar bizle birlikte olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorunun olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.



