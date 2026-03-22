Kenevirde yeni ekonomi modeli: Sağlık alanında kullanılacak

Türkiye'de kenevir üretimi, son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle stratejik bir dönüşüm yaşıyor.

Geçmişte sadece lif, tohum ve sap üretimiyle sınırlı olan endüstriyel kenevir yetiştiriciliği, 2023 ve 2025 yıllarındaki yasal adımların ardından artık sağlık ve kişisel bakım sektörlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

ARZ-TALEP DENGESİ KORUNACAK

31 Ocak 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik, kenevirin çiçek ve yapraklarının tıbbi amaçlarla kullanımının önünü açarak sektörü kontrol altına alıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye'de kenevir üretiminde yeni esaslar belirlendi.

BELİRLİ KOTALAR HALİNDE ÜRETİLECEK

Buna göre sağlık ve tıbbi ürün üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, arz-talep dengesi gözetilerek Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenecek kotalar dahilinde yapılacak.

Bu hassas üretim süreci TMO Afyon Alkaloidleri Fabrikası sahasında, Organize Tarım Bölgelerinde veya Sağlık Bakanlığı'ndan izinli tesislerin bulunduğu illerde sadece kapalı alanlarda gerçekleştirilebilecek.

Kişisel bakım ve destek ürünleri için ise hem açık hem de kapalı alanlarda üretime izin verilecek.

21 İLDE ÜRETİME İZİN VERİLİYOR

Lif, tohum ve sap üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, mevcut listede yer alan 21 ilde (Amasya, Antalya, Bartın, Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak) devam edecek.

Yeni yönetmelikle mevcut üretim alanlarının korunması esas alındı.

ÇOK KATMANLI DENETİM UYGULANACAK

Kenevir üretiminin güvenli ve amacına uygun yapılması için sıkı bir denetim ağı kuruldu.

Yeni denetim ağıyla endüstriyel üretim, ziraat mühendisleri ve kolluk kuvvetlerinden oluşan teknik ekiplerce denetlenecek.

Tıbbi üretim, İl Tarım Müdürü başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü, TMO ve emniyet/jandarma narkotik birimlerinden oluşan bir "kontrol heyeti" tarafından ekimden hasada kadar takip edilecek.

Bunun yanı sıra ekiliş bilgileri anlık olarak kolluk birimleriyle paylaşılacak ve üretim alanları kesintisiz kontrol altında tutulacak.

SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI ARTACAK

Düzenlemeyle birlikte kenevirin kullanım haritası da netleşti. Lif, tohum ve sap; tekstil, inşaat, otomotiv ve savunma sanayisinde değerlendirilecek.

Çiçek ve yapraklar ise ilaç sanayisi, kişisel bakım ürünleri ve sağlık destek ürünlerinde ham madde olarak kullanılacak.