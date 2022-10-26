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Kerkük Havalimanı’na ilk ticari uçuş THY’den

Kerkük Havalimanı’na ilk ticari uçuş THY’den

Daha önce askeri üs olarak kullanılan ve 20 Ekim itibarıyla iç ve dış hat seferlerin başladığı Kerkük Havalimanı'na ilk ticari uçuşu, THY gerçekleştirecek.