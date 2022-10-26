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    Kerkük Havalimanı’na ilk ticari uçuş THY’den

    Daha önce askeri üs olarak kullanılan ve 20 Ekim itibarıyla iç ve dış hat seferlerin başladığı Kerkük Havalimanı'na ilk ticari uçuşu, THY gerçekleştirecek.
    • 26.10.2022 - 13:38
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 13:50
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    Kerkük Havalimanı’na ilk ticari uçuş THY’den

    16 Ekim'de düzenlenen törenle havalimanı statüsüne kavuşan Irak'taki Kerkük Havalimanı'nda, ilk sivil uçuş heyecanı yaşanıyor.

    Yarın sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yapacak olan Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçağın, öğle saatlerinde Kerkük Havalimanı'nda olması bekleniyor.

    Karşılıklı seferlerin başlaması planlanıyor

    Daha önce askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı'nda, 20 Ekim tarihinden itibaren iç ve dış hat uçuşları başlamıştı.

    DHA'nın haberine göre THY, önümüzdeki günlerde İstanbul-Kerkük seferlerine başlamayı planlıyor.

    Irak Havayolları'nın da kısa süre sonra Kerkük-İstanbul seferlerine başlayacağı belirtiliyor.


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