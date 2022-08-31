Bölgede çeşitli ziyaretler gerçekleştirdikten sonra kürsüye çıkarak konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu 6’lı masaya destek çağrısı yaparak "Bize katılın bu memlekete adalet gelsin" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Samsun’un Bafra ilçesinde Kültür Merkezi’nde düzenlenen grup toplantısında partililerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, çevre illerdeki il ve ilçe teşkilatından üyelerin katıldığı toplantıda kadınlara broş takarak tebrik etti, hediyeleri kabul etti.

6'lı masaya çağrıda bulundu

İHA'nın aktarımına göre; ardından Bafra'daki CHP İl Başkanlığı önünde esnafla buluşan Kılıçdaroğlu, kürsüye çıkarak gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında, 6'lı masaya destek çağrısında bulunan parti lideri, mülteci sorununa da değildi.

Kılıçdaroğlu: Afganları İran’a teslim edeceğiz VİDEO

"Putin talimat verdi ‘emredersin’ diyor"

Mültecilerle ilgili soru soran bir vatandaşa yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Hiç meraklanma, iki yıl içinde. Ben söyledim, ‘Suriye’yle barışın’ dedim, ‘kavga etmeyin’ dedim, ‘yanlış yapıyorsunuz’ dedim. ‘Türkiye’de uluslararası Suriye konferansı düzenleyin’ dedim, yapmadı. Putin talimat verdi, ‘emredersin’ diyor, şimdi 'barışacağım' diyor. Niye Putin? Senin iraden özgür düşüncen yok mu? Sen demelisin ki ‘ben kendi ülkemin kendi milletimin çıkarını koruyacağım.’ Gidecektin, Emevi Camisi'nde 24 saat namaz kılacaktın, daha sen oraya gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi, yazık günahtır. Onlara da yazık günah.” diye konuştu.

"Afganları İran’a teslim edeceğiz"

Afganistan’dan gelenlerin mülteci değil, kaçak göçmen olduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Afganlar mülteci değil, onlar kaçak göçmenlerdir. Afganlar bin kilometrelik İran toprağını aşarak Türkiye’ye geliyorlar. Afganları yakalayacağız, İran’a teslim edeceğiz, oradan geldikleri için. Oraya vereceğiz. Hiç meraklanmayın.” şeklinde konuştu.

"Bize katılırsanız Türkiye güçlü olacak"

6’lı masaya destek çağrısı yapan Kılıçdaroğlu, “6 lider Türkiye’nin sorunlarını biliyoruz, çözümlerini üretiyoruz, görüş birliği içinde çalışıyoruz. Bundan emin olmanızı isteriz bize destek olun, bize güç verin, bize katılın. Bize katılırsanız Türkiye güçlü olacak. Bize katılın bu memlekete adalet gelsin, alın terinin değeri olsun, bize katılın işsizliği bitirelim. Bize katılın memlekette esnaf rahat etsin, esnafı da çiftçisi de faiz altında eziliyor.” ifadelerini kullandı.