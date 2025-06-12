Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

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CHP'nin içten içe kaynadığı gündeme verilen bayram arası bitti.

Parti içindeki kavganın adli süreci devam ediyor.

KURULTAY DAVASINDA KARAR 30 HAZİRAN'DA

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın şaibeli olduğuna ilişkin iddialarla başlayan yargı sürecinde 30 Haziran'da karar çıkacak.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturmada sona gelinirken Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu üçgeninde gerilim tırmanıyor.

DEĞİŞİMCİLER VE KEMALCİLER GERİLİMİ

Bu süreçte iddialar art arda geliyor.

Mahkeme kararının kurultayda şaibe olduğu yönünde çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, parti yönetimine geri dönmesi bekleniyor.

Özel ve İmamoğlu'na yakın isimlerle 'Kemalciler' arasındaki kavga da tarih yaklaştıkça büyüyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN 'HAREM-İ İSMET' ÇIKIŞI

Bu süreçte uzun süre sessiz kalan Kılıçdaroğlu, CHP yönetimini hedef alarak sosyal medya paylaşımı ile sessizliğini bozdu.

"Herkes bilsin ki; bu partinin düşmanlarını, yine bu partinin harem-i ismetinde boğmaya muktediriz." sözleri gündeme oturan Kılıçdaroğlu, şimdi de İmamoğlu'nu ziyarete hazırlanıyor.

2,5 AY SONRA İLK ZİYARET

Kulislere yansıyan bilgilere göre yaklaşık 2,5 aydır Silivri'nin yolunu unutan Kılıçdaroğlu, mahkeme tarihine kısa süre kala İmamoğlu'nu ziyaret edecek.

Ziyaretin bugün yapılması bekleniyor.

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