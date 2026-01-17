Kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla aranan 17 suçlu yakalandı

Yurt içinde ve yurt dışında güvenlik güçlerinin yaptığı başarılı operasyonlar sürüyor.

Haklarında arama kararı bulunan 17 suçlu, Türkiye'ye iade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan 12 suçlu ile ulusal seviyede aranan beş suçlunun Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"17 SUÇLUYU ÜLKEMİZE GETİRDİK"

Kırmızı Bülten ve Kırmızı Difüzyonla aradığımız 12 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 5 Suçluyu toplam da 17 suçluyu;



Almanya, Irak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan ile yapılan ortak operasyonlar ve çalışmalarla ülkemize getirdik.



Kırmızı bülten ve kırmızı difüzyonla uluslararası seviyede aranan İ.F., E.T., A.B., K.B., D.H., Ö.V., M.D., R.Ö., R.Y., M.U., O.Y., İ.D. ile ulusal seviyede aranan B.G., M.D., S.T., M.S. ve H.M.K. yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.