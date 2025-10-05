Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 8 suçlu Türkiye'ye iade edildi

Emniyet güçleri, ülke genelinde suç ve suçlularla mücadelesine devam ediyor.

Yurt içinde olduğu gibi ulusal seviyede de aynı çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Huzur ve güvenliğin korunması için kararlılıkla yürütülen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan toplam 8 suçlunun Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu.

"8 SUÇLUYU ÜLKEMİZE GETİRDİK"

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden operasyonun detaylarını paylaşan Bakan Yerlikaya, suçluların yakalandığı ülkeleri ve suçlarını aktardı.

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Kırmızı bültenle aradığımız 6 suçluyu, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu, Gürcistan(4), Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan ve İran'dan ülkemize getirdik.



Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A., S.Ö., Y.İ., A.A., H.D., T.T. ile ulusal seviyede aranan S.B. ve H.E. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

SUÇLULAR VE SUÇLARINI AKTARDI

"EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ile Asayiş Daire Başkanlığımızca yapılan koordineli çalışmaları sonucu; 'yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve hırsızlık,' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'kasten yaralama, nitelikli yağma ve banka veya kredi kartının kötüye kullanılması ve silahla tehdit' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.İ. isimli şahıs İran'da, 'kasten yaralama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A. isimli şahıs Hırvatistan'da, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.D. isimli şahıs Almanya'da, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.T. isimli şahıs Arnavutluk'ta, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından ulusal seviyede aranan S.B. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ulusal seviyede aranan H.E. isimli şahıs Gürcistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."