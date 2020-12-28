Kısıtlamalara uymayan 40 bin 591 kişiye işlem uygulandı

21-28 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 40 bin 591 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı uygulaması 4'üncü haftasını da tamamladı.

İçişleri Bakanlığı 21-28 Aralık arasındaki denetim raporunu açıkladı.

40 BİN 591 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM

Bakanlık, kısıtlama ihlalinde bulunan 40 bin 591 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını belirtti.

Yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer aldı:

"Sağlık çalışanları başta olmak üzere, tüm kesimlerin büyük fedakarlıkları ve yürütülen sıkı denetimler sayesinde, vaka sayılarında düşüş devam etmektedir. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Yeni yılı sevdiklerimizle birlikte sağlıklı ve huzurlu geçirebilmemiz için temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize, tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."