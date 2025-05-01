KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'ten rahatsız oldular: Çağdaş bir etkinlik değil

Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor...

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

4 MAYIS'A KADAR AÇIK OLACAK

İlki 2018 yılında hayata geçirilen etkinlik, bu yıl yurt dışında 2. kez, toplamda 11. kez düzenleniyor.

100 bin metrekare alan üzerine kurulu TEKNOFEST KKTC, 4 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.

RAHATSIZ OLDULAR

Ancak bu durumdan kendisini laik ve çağdaş olarak gören bir kesim rahatsız oldu.

Daha önce liselerde başörtüsünün serbest bırakılmasına karşı 'hayatı durdurma' çağrısı yapan grup bir kez daha sahneye çıktı.

TEKNOFEST'E KARŞI ÇIKTILAR

Türkiye'ye yönelik açıkça tehditlerde bulunan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem'in imzasıyla paylaşılan bildiride TEKNOFEST'e karşı çıkıldı.

"TEKNOFEST, ÇAĞDAŞ VE LAİK ETKİNLİK DEĞİL"

TEKNOFEST'i çağdaş, bilimsel ve laik eğitime karşı bir tehdit olarak sendika eylem konusunda açıklama yaptı.

Sendika, öğretmenleri TEKNOFEST’te görev almamaya ve ve okul zamanı festivale katılacak olan öğrencilere eşlik etmemeye çağırdı.

"ŞOVA MALZEME YAPILMASI KABUL EDİLEMEZDİR"

Son günlerde tepki çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen sendika bildiride şu ifadeleri kullandı:

"Eğitim Bakanlığı, 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak TEKNOFEST etkinliğine 2 Mayıs 2025 Cuma günü tüm öğrencilerin taşınması çağrısı yapmıştır.

Eğitimde ve okullarımızda yaşanan yığınla sorunu görmezden gelen, yeterli bütçe ayırmayan, konteynırlara, kalabalık sınıflara, tam gün diyerek açlığa güvenli olamayan ortamlara mahkum eden, Disiplin Tüzüğü değişikliğiyle Anayasaya, Milli Eğitim Yasası’na, Atatürk İlke ve Devrimlerini yok sayarak kız çocuklarımızı bu etkinliğe taşınması, bu şova malzeme yapılması kabul edilemezdir.

Yönetim kurulumuz bu etkinliğe katılımla ilgili üyelerimizin görev almaması yönünde eylem kararı almıştır. Çağdaş, laik, bilimsel eğitim ve toplumsal yapımız için örgütlerle ve tüm toplumumuzla mücadele veren öğretmenlerimizi saygıyla selamlar, eyleme katılım çağrısı yaparız."