KKTC’de fiberleşmeyi Türk Telekom sağlayacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik yatırımlar devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükûmeti arasında, KKTC’nin fiber optik altyapısının geliştirilmesini kapsayan önemli bir protokol imzalandı.

Bu kapsamda, KKTC genelindeki fiberleşme süreci Türk Telekom tarafından gerçekleştirilecek.

İMZA TÖRENİ ÜST DÜZEY KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

KKTC’nin dijital omurgasının fiber dönüşümüne ilişkin protokolün imza töreni; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Türk Telekom CEO’su Ümit Önal’ın katılımlarıyla düzenlendi.

TÜRK TELEKOM, KKTC’Yİ DÜNYAYA BAĞLIYOR

Türk Telekom, bugüne kadar KKTC’yi denizaltı fiber hatları aracılığıyla dünyaya bağlamıştı.

Şimdi ise bu bağlantının üzerine inşa edilecek yerel fiber altyapı ile KKTC’deki kullanıcılar yüksek hızlı internet hizmetine erişebilecek.

Proje ile hanelere ve işletmelere kadar fiber internet ulaştırılması hedefleniyor.

"KKTC’NİN DİJİTAL OMURGASINI GÜÇLENDİRECEĞİZ"

İmza töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, şunları söyledi:

Türk Telekom olarak güçlü fiber altyapımız ve teknoloji birikimimizle dijital dönüşümde öncü rol oynuyoruz. Türkiye’de dijitalleşmenin temelini nasıl güçlendirdiysek, şimdi de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dijital geleceğine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz.



Bu proje sadece bir altyapı yatırımı değil, aynı zamanda KKTC’nin eğitim, sağlık, ekonomi ve kamu hizmetlerinde dijitalleşmesini sağlayacak bir seferberliktir.

EĞİTİMDEN EKONOMİYE HER ALANA KATKI

Proje kapsamında yalnızca altyapı değil, dijital hizmetlerin kapsamı da genişletilecek.

Eğitimden sağlığa, kamu hizmetlerinden özel sektöre kadar pek çok alanda dijitalleşme adımları hızlanacak.