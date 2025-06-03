Kocaeli’de 5 yılda 13 bin 600 riskli konut dönüştürülecek

Haber Merkezi

Deprem tehdidinin her an hissedildiği Türkiye’de, şehirleri depreme dayanıklı hale getirmek kritik önem taşıyor.

Bu bilinçle hareket eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, güvenli yaşam alanları inşa etme hedefiyle kentsel dönüşüm projelerine hız kesmeden devam ediyor.

Eski ve riskli yapıların yerine dayanıklı konutlar kazandırmayı amaçlayan Büyükşehir, bu süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile tam koordinasyon içinde yürütüyor.

Kocaeli’nin dört bir yanında hayata geçirilen projelerle hem kent estetiği yenileniyor hem de vatandaşlar için güvenli bir gelecek inşa ediliyor.

BİN 105 KONUT VE 6 DÜKKAN TESLİM EDİLECEK

Büyükşehir, Kocaeli tarihinin en büyük kentsel dönüşüm hareketi olan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabına yüzde 99’luk rekor uzlaşma ile başladı.

Yüzde 53 oranında ilerleme katedilen çalışmalar neticesinde bin 105 konut ve 6 dükkan hak sahiplerine teslim edilecek.

GÖLCÜK'TE 36 DÖNÜM ALANDA PROJELER SÜRÜYOR

Bunun yanı sıra, Gölcük Merkez Mahallesi, D-130 Karayolu, Amiral Sağlam Caddesi, 19 Mayıs Caddesi ve Ali Fuat Kanpara Caddesi arasındaki 36 dönüm alanın Kentsel Dönüşüm Plan Tadilatı kapsamında çalışmalar sürdürülüyor.

Yüzde 70 ilerleme kaydedilen çalışmalar neticesinde 360 konut ve 408 iş yerinin gelecek yıl teslim edilmesi planlanıyor.

DİLOVASI'NDA 651 KONUT, 12 İŞ YERİ VE 1 CAMİ DÖNÜŞTÜRÜLECEK

3 etaptan oluşması planlanan Dilovası Tavşancıl Kentsel Dönüşüm Rezerv Alanı’nda ise çalışmalar yüzde 80 oranında tamamlandı. Dönüşüm projesi kapsamında 651 konut, 12 iş yeri ve 1 cami yer alıyor.

KÖRFEZ'DE YIKIM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Körfez Kabakoz Mahallesi’nde bulunan 7,2 hektarlık alan için Büyükşehir’in rezerv alan başvurusu kabul edildi.

Olumlu sonuçlanan başvuru neticesinde Büyükşehir alanda yıkım çalışmalarına başladı. 20 blokta 481 bölümden oluşan dönüşüm projesine 100 milyon TL destek sağlandı.

DERİNCE'DE 534 KONUT VE 40 İŞ YERİ TAMAMLANDI

Kocaeli’nin sanayi kaynaklı ilk kentsel dönüşüm çalışması olan Barbaros Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi ise tamamlanan projeler arasında yer aldı.

Sanayi tesislerine yakın riskli alanlardaki konutların taşınmasına ilişkin kararla birlikte Körfez Barbaros Mahallesi’nin de dönüşüm süreci başlatılmıştı.

Derince Sopalı Mahallesi’nde başlatılan Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 534 konut, 1 cami ve 40 iş yerinin yapım süreci tamamlandı.

DÜŞÜK FAZİLİ KREDİ İMKANI

Büyükşehir Belediyesi’nin riskli yapı stokunun güvenli ve sürdürülebilir hale getirilmesi hedefi ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında vatandaşlara dönüşüm desteği vermeye hazırlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütülen çalışma ile riskli yapısı bulunan vatandaşlara konutlarının dönüşümünde kullanabilecekleri kredi imkanı sunulacak. Dünya Bankası finansman desteği ile verilecek krediler 2.5 milyon TL’ye kadar çıkarken; 0,69 faiz oranı ve 180 ay vade ile kullanılacak.

Riskli yapı malikleri ve depremden etkilenen yapı sahiplerinin yararlanabileceği kredi ödemeleri ile inşaatın ilerleme seviyelerine bağlı olarak kademeli şekilde müteahhitlere aktarılacak.

5 YILDA 13 BİN 600 KONUT DÖNÜŞECEK

Büyükşehir, hayata geçirilecek çalışmalar ile 7 ilçede 14 bölgede 5 bin riskli konut, İzmit ve Gebze’de 2 bin riskli konut, Darıca’da bin 360 riskli konut ve Dünya Bankası Kredisi ile kent genelinde beş bin riskli konutun dönüşümünü sağlayacak.

Söz konusu dönüşüm hamleleri ile beş yılda dönüşen konut sayısı 13 bin 600’ e ulaşacak.