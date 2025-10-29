Kocaeli'de çöken binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı bir bina çöktü ve aynı aileden iki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
- 3 aile üyesini arama kurtarma çalışmaları, bölgede yoğun şekilde devam ediyor.
- Yetkililer enkazdan bir kişinin sesinin geldiğini bildirirken, bölge güvenlik önlemleri kapsamında kapatıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bugün sabah saatlerinde bir bina çöktü.
Çöken binada, aynı aileye mensup 5 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ederken acı haber de geldi.
1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Çöken binadan, 12 yaşındaki Muhammed Bilir'e ait olduğu değerlendirilen cansız bedene ulaşılırken, 1 kız çocuğunun daha cansız bedeninin çıkartıldığı aktarıldı.
3 KİŞİYİ ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ailenin diğer ferteleri Levent Bilir, eşi Emine Bilir ve çiftin çocukları Nisa, Dilara Bilir'i arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
ENKAZDAN SES ALINDI
Öte yandan bölgede açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, bir kişinin sesinin duyulduğunu, enkazdaki arama kurtarma çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü bildirdi.
ÇEVREDEKİ BİNALAR BOŞALTILDI
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde çöken 7 katlı binanın etrafı demir barikatlarla çevrildi.
Çevredeki binalar da tedbir amacıyla boşaltıldı, cadde araç ve yaya trafiğine kapatıldı.
EKİPLER ENKEZDA DİNLEME YAPIYOR
Çok sayıda AFAD, JAK, sivil toplum kuruluşu ve belediye ekibi, enkazda arama kurtarma çalışması yapıyor.
İş makinelerinin yardımıyla molozları kaldırıp kamyonlarla tahliye eden ekipler, zaman zaman çalışmaları durdurup etrafta sessizlik sağlayarak dinleme yapıyor.
Bu arada, UMKE ekiplerince bölgede sahra hastanesi kuruldu.
Ambulanslar da hazır bekletiliyor.