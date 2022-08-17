Kocaeli'de Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler 03.02'de anıldı

17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için Gölcük ilçesinde bulunan Kavaklı sahilindeki deprem anıtının önünde, saat 03.02'de anma töreni gerçekleştirildi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 23 yıl geçti.

"Asrın felaketi" olarak tanımlanan deprem için Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Kavaklı sahilindeki deprem anıtının önüne gidilerek saat 03.02'de anma töreni yapıldı.

Törene, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Aziz Bakıoğlu, arama kurtarma ekipleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hayatını kaybedenler saat 03.02'de anıldı

Saat 03.02'yi gösterdiğinde anıt önünde depremde yaşamlarını yitirenler anısına saygı duruşunda bulunuldu, ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 45 saniyenin Gölcüklüler için unutulmayacak bir süre olduğunu belirterek açıklamalarda bulundu.

DHA'nın haberine göre; Ali Yıldırım Sezer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Acılar hala taptaze ve dipdiri"

"17 Ağustos Marmara depreminin üzerinden 23 yıl geçti. 45 saniye insan hayatında çok kısa bir süre ancak biz Gölcüklüler için unutulmayacak, yakınlarımızı sevdiklerimizi yitirdiğimiz bir zaman parçası.

Aradan geçen 23 yılın ardından 03.02'de Gölcük'te acılar hala taptaze ve dipdiri. Aslında maddi anlamda kaybedilen ne varsa her şey geri geldi. Sevdiklerimizi yitirdiklerimize yeniden kavuşmak gibi bir durum yok.

Biz şunu anladık. Afetlere tedbir anlamında hazır olmalıyız. Yerel yönetim ve merkezi idare olarak özellikle AFAD teşkilatının depreme hazırlık yönünden çok önemli bir fonksiyonu olduğunu memleketimizde kısa süre önce yaşanan su baskını, deprem ve yangın gibi afetlerde gördük.

"Allah bizi doğal afetlerden korusun"



Bundan sonra yapmamız gereken bu tedbirlerin sıkılaştırılması ve vatandaşlarımızın da kurallara uyup alınması gereken tedbirleri alarak hareket etmeleri gerekir.

Depremde hayatlarını kaybetmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, geride kalan yakınlarına ve sevenlerine de Allah'tan sabır diliyorum. Halen aramızda o günlerin izlerini taşıyanlara sağlık ve esenlik diliyorum. Allah bizi doğal afetlerden korusun diyorum."





















