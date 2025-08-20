Komisyon 5.kez toplandı

Terörsüz Türkiye süreci işliyor...

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon, çalışmalarına başladı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5'inci toplantısı kapsamında bugün yeniden bir araya geldi.

'CUMARTESİ ANNELERİ', 'BARIŞ ANNELERİ' DİNLENDİ

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu; ‘Cumartesi Anneleri', ‘Barış Anneleri' ve İnsan Hakları Derneği temsilcilerini dinledi.

Komisyonun 5'inci toplantısı geçtiğimiz dakikalarda sona erdi.

KOMİSYONUN 6'NCI TOPLANTISININ TARİHİ BELLİ OLDU

Öte yandan, komisyonun 6'ncı toplantısına ilişkin de bilgiler netleşti...

Komisyonun 6'ncı toplantısının haftaya Çarşamba ve Perşembe günleri yapılacağı kaydedildi.

Eski meclis başkanları ile barolar dinlenecek.

NE OLMUŞTU

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun 4'üncü toplantısı dün saat 14.00'de başlamıştı.

İKİ OTURUM HALİNDE YAPILDI

İki oturum halinde gerçekleştirilen toplantının ilk oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapmıştı.

Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı temsilcileri konuşmuştu.

DİYARBAKIR ANNELERİ KOMİSYONA GELDİ

İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri dinlenmişti.