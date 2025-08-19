Komisyon yeniden toplanıyor

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kuruldu.

Komisyon çalışmalarına başlarken, bugün bir toplantı daha yapılacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün yeniden bir araya gelecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilecek toplantı saat 14.00'de başlayacak.

İKİ OTURUM HALİNDE YAPILACAK

İki oturum halinde gerçekleştirilecek toplantının ilk oturumunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapacak.

Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı temsilcileri konuşacak.

DİYARBAKIR ANNELERİ KOMİSYONA GELİYOR

İkinci oturumda ise Diyarbakır Anneleri dinlenecek.

YARIN DA TOPLANTI YAPILACAK

Komisyonun 5'inci toplantısı da yarın gerçekleştirilecek.

İlk oturumunda Cumartesi Anneleri ile Barış Anneleri konuşacak. İkinci oturumda ise İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Mazlum- Der ile Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı temsilcileri söz alacak.