Korsan metin okuyan teğmenlerin komutanının ihraç kararı iptal edildi

Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu’nda, 30 Ağustos’ta düzenlenen diploma töreninde, resmi bölüm tamamlandıktan sonra yeni mezun teğmenlerin bir bölümü kılıç çekerek yemin etti.

Kılıç çekerek yemin eden teğmenler, "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları atmıştı.

KORSAN METİN OKUDULAR

Uzun süre Türkiye'nin gündemine oturan TSK'daki bu 'korsan yemin' sonrasında da disiplin soruşturması başlatıldı.

Soruşturmada, öğrencilerin yönetimden defalarca ret almalarına rağmen 2023’te yapılan değişiklikle resmi tören programından kaldırılan metni okudukları tespit edildi.

TEĞMEN VE KOMUTANLARI İHRAÇ EDİLDİ

16 Ocak’ta teğmenler Ebru Eroğlu, Talip İzzet Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç, Serhat Gündar ve Deniz Demirtaş Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, komutanları Alay Komutan Vekili Albay Alper Topsakal, Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu ve Bölük Komutanı Binbaşı Murat Öztürk de MSB Yüksek Disiplin Kurulu tarafından TSK’dan ihraç edildi.

TEĞMENLERDEN BİRİNİN İHRAÇ KARARI İPTAL EDİLDİ

Soruşturmada ihraç edilen teğmenlerin komutanı Albay Alper Topsakal’ın ‘TSK’dan ayırma’ kararı, Ankara 19. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Topsakal hakkında verilen kararın, Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir ay içerisinde işleme konulması gerekiyor.