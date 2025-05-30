Kremlin: 2 Haziran'da Rus heyeti İstanbul'da olacak

Haber Merkezi

Türkiye, barış için diplomasinin kalbinin attığı yer olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, Rusya-Ukrayna arasında barış görüşmeleri yapıldı.

Bu görüşmelerden esir takası anlaşması çıkarken, geçtiğimiz günlerde Moskova'da Putin ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bir kez daha görüşmeler için İstanbul'u işaret etmişti.

Hakan Fidan, bugün Ukrayna'da yaptığı basın toplantısında da yine İstanbul'u işaret etti.

Bunun akabinde de Kremlin'den yeni bir açıklama daha geldi ve görüşmelerin yeniden İstanbul'da olabileceği belirtildi.

"2 HAZİRAN'DA İSTANBUL'DA OLACAĞIZ"

Kremlin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi amacıyla İstanbul'da düzenlenen toplantının ikinci ayağı için 2 Haziran'da hazır olacaklarını duyurdu.

Ukrayna heyetiyle İstanbul'da görüşmeye hazır olduklarını bildiren Kremlin, "En üst düzey görüşmeler ancak heyetler arası görüşmelerden sonuç alındıktan sonra olur." açıklamasını yaptı.

"İSTANBUL'DA MASAYA YATIRILACAK"

Ateşkes şartlarının İstanbul'da görüşüleceğini bildiren Kremlin, "Memorandumun hem Rusya hem de Ukrayna versiyonları İstanbul'da masaya yatırılacak ancak ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmayacak." dedi.

BAKAN FİDAN: İSTANBUL'DA GÖRÜŞMELER TAÇLANDIRILSIN

Bugün temaslarını Ukrayna'da sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "Sayın Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Trump, Putin ve Zelensky'nin bir araya gelmesiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin taçlanması mümkün olabilir diye değerlendiriyoruz." dedi.