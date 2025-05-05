Kriterler değiştirildi: Pert arabada hasar sınırı yüzde 60 oldu

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Sigorta sektöründe önemli bir değişikliğe gidiliyor...

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), ağır hasar kriterlerinde düzenleme yaptı.

PERT ARAÇLAR BÜYÜK BİR PAZAR HALİNE GELMİŞTİ

Bugüne kadar, araçların hasar durumu yüzde 30-40 seviyelerinde olsa bile, sigorta şirketleri bazı durumlarda araçları perte çıkarabiliyordu.

Kimi zaman sigortalı kişi, kaza sonrası, 'Bu aracı artık istemiyorum' diyerek aracın perte çıkarılmasını talep ediyor, sigorta şirketi de bu isteği kabul ediyordu.

Aracın perte çıkıp çıkmayacağına karar genellikle eksperler tarafından verilse de, sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki anlaşmalar da etkili oluyordu.

HASAR SINIRI YÜZDE 60 OLDU

Buna göre, hasar tutarının aracın rayiç değerini aşması ve onarım kabul etmemesi durumunda araç tam hasarlı kabul edilecek.

Hasarın, rayiç değerin yüzde 60'ını aşması veya Genelgede belirlenen kritik parçaların hasar görmesi halinde ise araç ağır hasar statüsünde işlem görecek.

Önceki düzenlemede ekspertiz servisleri tarafından belirlenen hasar oranı yüzde 70'in üzerindeyse hasar kaydı ağır olarak sisteme geçiyordu.

SİGORTA EKSPERİ KARARI VERECEK

Tam veya ağır hasara uğramış araçlar trafiğe çıkamıyor, 'trafikten çekilmiştir belgesi' olmadan alım-satıma konu edilemiyordu.

Yeni düzenlemeyle bu işlemlerin denetimi için de önlem alındı.

Tam veya ağır hasar tespitinin doğru ve güvenilir bir şekilde yapılabilmesi için tespitin ruhsat almış sigorta eksperi tarafından yapılması zorunluluğu getirildi.

Sigorta şirketleri ve sigorta eksperleri tarafından yapılan işlemlerin takibi ise, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi aracılığıyla yapılacak.

ŞASE NUMARASINI DEĞİŞTİRİYORLARDI

Daha önceden perte çıkarılan araçlar genellikle sigorta şirketlerinin anlaşmalı olduğu ihale platformları aracılığıyla satışa sunuluyordu.

Büyük bir pazar haline gelen pert araçlarda, dolandırıcılar yurt dışından aynı model ve aynı renkte getirilen modellerde şaşe numarasını değiştirerek büyük bir kar elde ediyordu.

TEMMUZ İTİBARİYLE BAŞLAYACAK

Yeni sistem 1 Temmuz 2025 itibarıyla resmen uygulanmaya başlayacak.

Hedef, pert araç pazarını daha şeffaf, kontrollü ve denetlenebilir hale getirmek.