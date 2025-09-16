Kübra Par'dan Netanyahu'nun Erdoğan’a yönelik sözlerine sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü toplantısında kurduğu cümleler İsrail Başbakanı Netanyahu'yu rahatsız etti..
NETANYAHU'DAN KÜSTAH AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Netanyahu, Kudüs'e vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:
Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak.
Nnetanyahu'nun skandal açıklamasına çok sayıda tepki geldi..
Bunlardan biri de tv100 Ana Haber Spikeri Kübra Par oldu.
KÜBRA PAR’DAN SERT TEPKİ
Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal sözlerine sert tepki gösteren Par, şu ifadelere yer verdi:
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmüştü dün. Fotoğraflar ise ABD’nin İsrail’e nasıl arka çıktığının net göstergesi oldu. Bu fotoğraflar Mescid-i Aksa’nın yakınlarında İsrail tarafından açılan tünellerde çekildi. Bu tünel açılışları önemli çünkü Mescid-i Aksa’yı yıkma planının bir parçası olarak görülüyor. Marco Rubio da bu açılışa gitti ve üstü örtülü de olsa ABD’nin İsrail’in işgal planına verdiği desteği açık bir şekilde göstermiş oldu.
"HEP BİRLİKTE HAYKIRIYORUZ: İŞGALCİ VE SOYKIRIMCISINIZ"
Netanyahu'nun ‘Bu bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan, bu sizin şehriniz değil’ diyor. Netanyahu'nun bu sözleri dünyada bu işgale en çok karşı çıkan ülkenin Türkiye, en çok karşı çıkan liderin de Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunun ispatı adeta. Ama Netanyahu'nun şunu anlaması gerekiyor. Hayır orası sizin şehriniz değil. Orası bölünmedi, siz Gazze’yi acımazsızca işgal ettiniz. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil ben, hepimiz, hep birlikte haykırıyoruz. İşgalci ve soykırımcısınız.