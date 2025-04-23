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İHA

İstanbul’da yaşanan 6.2’lik depremin etkileri şehir genelinde hissedilirken, birçok bölgede korku dolu anlar yaşandı.

Bu anlardan biri de Küçükçekmece’deki bir tekstil atölyesinde kaydedildi.

İŞYERİNİ KOŞARAK TERK ETTİLER

Sarsıntı anında çalışmaya devam eden işçiler, depremin şiddetini hissettikleri anda büyük bir panik yaşadı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, işçilerin hızla makinelerin başından kalkarak atölyeyi terk ettikleri görülüyor.

İŞÇİLER SAĞ SALİM DIŞARI ÇIKTI

Depreme içeride yakalanan çalışanların refleks olarak kendilerini dışarı attığı ve kısa sürede atölyenin boşaldığı görüntüler, yaşanan panik havasını gözler önüne serdi.

İşçilerin sağ salim dışarı çıkması ise çevredekilere derin bir nefes aldırdı.

Yetkililer, can kaybı ya da yaralanma olmadığını belirtirken, benzer durumlara karşı vatandaşların soğukkanlı kalması ve güvenli tahliye yollarını bilmesinin önemine dikkat çekildi.