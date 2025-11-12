Kulislerde sıcak gelişme: Aytunç Erkin'den "CHP’nin adayı" açıklaması

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de parti içi tartışmalar ve hukuki durum, adaylık sürecinin hızını ve zamanlamasını doğrudan etkilerken, CHP'nin Ankara adaylığı için yeni bilgiler paylaşıldı.

Yaşanan sıcak gelişmede, CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Aytunç Erkin, parti içi değerlendirmelerde bulundu.

Aytunç Erkin, Ekol TV canlı yayınında konuştu.

CHP'NİN ADAYI OLARAK ÖZGÜR ÖZEL ÖNE ÇIKIYOR

Erkin, parti içindeki değerlendirmelere göre CHP’nin adayı olarak Özgür Özel’in öne çıktığını vurguladı.

Erkin, Özgür Özel'in kafasında Mansur Yavaş’ın adaylığı gibi bir düşüncenin bulunmadığını belirtti.

"ASLINDA ÖZGÜR ÖZEL'İN AKLINDA MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI YOK"

Özel'in asıl hedefinin kendi adaylığı olduğunu bildiren Erkin, "CHP’nin adayı Özgür Özel olacak. Aslında Özgür Özel’in aklında Mansur Yavaş’ın adaylığı yok, kendisi var." ifadelerini kullandı.