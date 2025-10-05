Özgür Özel, adaylık sorusuna "hayır" diyemedi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Ekrem İmamoğlu, yolsuzluktan tutuklu.

Diploması da sahte olduğu için iptal edilen İmamoğlu, CHP tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi.

Ancak Özgür Özel, İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda Mansur Yavaş seçeneğini de birkaç kez dillendirdi.

Son olarak Bolu'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel'e, kendisinin aday olup olmayacağı soruldu.

Net bir hayır cevabı vermekten kaçınan Özel, şöyle konuştu:

EKREM İMAMOĞLU'NDAN KONUYU MANSUR YAVAŞ'A GETİRDİ

Özel, “CHP tabanı sizi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek isterse ne yapacaksınız?” sorusuna, şu yanıtı verdi:

Ben netim, bizim adayımız Ekrem İmamoğlu. Çünkü arkasında artık 15,5 milyon vatandaş var. Ekrem İmamoğlu adayı olabildiği sürece adayımızdır. Ama oldu ki engellediler o güne kadar adayımız Ekrem İmamoğlu'dur.



Mansur Bey önemli bir seçenek, tutun ki Mansur Bey'i ya da başka birini belirleme sürecinde bu kararı ben tek başıma veya yetkili kurullarda vermek yerine biz halk yoklamasına göre karar veriyoruz.



Diyelim ki Mansur Bey adaylaşacak olsa da çoklu bir yarış olsa da benim düşüncem parti gerekli çalışmaları yapar, anketine bakar, kendisine ama en sonunda yine bunu üyeye ve toplumun rızasını aramak.

"KENDİMLE İLGİLİ POZİSYONUM NET"