Kültür ve Turizm Bakanı'ndan Görkem Sevindik'e destek mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail'in, Filistinli esirlerin idamına ilişkin yasaya gösterdiği tepkinin ardından İsrailli bakanın hedef aldığı oyuncu Görkem Sevindik'in insani duruşunun yanında olduklarını bildirdi.

"GÖRKEM SEVİNDİK’İN ORTAYA KOYDUĞU İNSANİ DURUŞUN YANINDAYIZ”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak yaptığı değerlendirmede, “Kıymetli sanatçımız Görkem Sevindik’in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız.” diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın ortak vicdanıyla yükselen bir çağrıya tehditle karşılık verilmesi asla kabul edilemez.

Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan bu nefret dili, İsrail’in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha dünyaya göstermektedir.

Gazze’de süren zulme karşı ses yükseltmek bir insanlık görevidir.

“VİCDAN SAHİBİ HİÇ KİMSE, MASUMLARIN HAYATINI HEDEF ALAN BU ANLAYIŞ KARŞISINDA SUSMAMALIDIR”

Vicdan sahibi hiç kimse, masumların hayatını hedef alan bu anlayış karşısında susmamalıdır.

Hukuksuzluğa, zulme, insanlık dışı uygulamalara karşı durmaya ve Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

NELER OLMUŞTU:

Batı Şeria’daki cezaevlerinde kalan binlerce Filistinli, af ve temyiz yolu kapalı olacak şekilde ölüm cezasıyla karşı karşıya kaldı.

İsrail'in, Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına yönelik sosyal medya hesabından tepki gösteren şu anda Eşref Rüya dizisinde "Kadir Baba" rolüne hayat veren oyuncu Görkem Sevindik, bu paylaşımının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alındı.

İdam mahkemesine götürülen Filistinli esirlerle ilgili yaptığı paylaşımının ardından İsrailli Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in hedefi haline Sevindik ise cevaben "Tepkimin arkasındayım." dedi.

GÖRKEM SEVİNDİK’İN İLK MESAJI:

Görkem Sevindik de yaptığı paylaşımda, "12 bin Filistinli mahkumun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk. Lütfen susmayalım. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Karşı çıkın bu idamlara." ifadelerine yer verdi.

İSRAİL ULUSAL GÜVENLİK BAKANI’NIN MESAJI:

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, videolu bir mesaj ile Sevindik’e yanıt vererek, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman ‘Kadir Baba’ olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." ifadesini kullandı.

GÖRKEM SEVİNDİK, SON SÖZÜ SÖYLEDİ: TEPKİMİN ARKASINDAYIM

Görkem Sevindik, “Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilmiş bazı insanların otobüse bindirilmiş halini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını, çocuklarına sarılışlarını gördüm. Vicdan sahibi bir insan olarak, bir baba olarak empati yaptım. Böyle bir zulme vicdan sahibi bir insan olarak karşıyım. Kendimce bir tepki göstermek istedim. Dünyada vicdan sahibi, ahlak sahibi olan her insan savaşa karşı olmalıdır. Dizimiz orada da çok izleniyor, çok popüler bir dizi. Sevilen de bir karakter olduğumu düşünüyorum. Benim vicdan sahibi oluşum, bu tepkiyi koymam onları hayal kırıklığına uğrattı ama normal bir insanın yapması gereken bir tepkiyi verdim. Tepkimin arkasındayım. Her yerde zulme karşıyım.” dedi.