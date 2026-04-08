Oyuncu Görkem Sevindik, İsrailli bakana cevap verdi

İsrail Meclisi Knesset, esir edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini kolaylaştıran yasayı kabul etti.

Bu skandal karara yine en yüksek tepki Türkiye'den geldi.

Kararın ardından Batı Şeria’daki cezaevlerinde kalan binlerce Filistinli, af ve temyiz yolu kapalı olacak şekilde ölüm cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Karara tüm dünyadan tepkiler yağarken Eşref Rüya dizisinde 'Kadir Baba' rolüne hayat veren Görkem Sevindik de yaptığı paylaşımda, "12 bin Filistinli mahkumun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk. Lütfen susmayalım.

İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Karşı çıkın bu idamlara." ifadelerine yer verdi.

PROVOKATİF VİDEO

Usta oyuncu Sevindik’in bu paylaşımı, İsrail’de büyük yankı uyandırdı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, videolu bir mesaj ile Sevindik’e yanıt vererek "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman ‘Kadir Baba’ olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." ifadesini kullandı.

BOYKOT ÇAĞRISI

İsrail politikalarını savunan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, 'Kadir Baba'ya tehdit mesajları atarken diziye boykot çağrısı yaptı.

Türk dijital medya kullanıcıları ise İsrail gündemli bu tartışmaya Görkem Sevindik’in yanında olarak destek verdi.

"İDAM KARARI VERİLEN FİLİSTİNLİLERİ GÖRDÜM"

Eşref Rüya’nın 'Kadir Baba’sı Görkem Sevindik, yaşanan tartışmalara Beykoz’da çekimleri devam eden dizi setinden sıcağı sıcağına cevap verdi.

Görkem Sevindik, “Sosyal medyada gezinirken bir videoya denk geldim. İdam kararı verilmiş bazı insanların otobüse bindirilmiş halini gördüm. Son kez çocuklarına bakışlarını, çocuklarına sarılışlarını gördüm.

Vicdan sahibi bir insan olarak, bir baba olarak empati yaptım. Böyle bir zulme vicdan sahibi bir insan olarak karşıyım. Kendimce bir tepki göstermek istedim.” dedi.

"HER YERDE ZULME KARŞIYIM"

“Tepkimin arkasındayım. Her yerde zulme karşıyım” diyerek sözlerinin arkasında duran Sevindik, şöyle devam etti:

"Dünyada vicdan sahibi, ahlak sahibi olan her insan savaşa karşı olmalıdır. Dizimiz orada da çok izleniyor, çok popüler bir dizi. Sevilen de bir karakter olduğumu düşünüyorum. Benim vicdan sahibi oluşum, bu tepkiyi koymam onları hayal kırıklığına uğrattı ama normal bir insanın yapması gereken bir tepkiyi verdim."