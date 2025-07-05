Kültür ve Turizm Bakanlığı: Türkiye, tatil amaçlı Google aramalarında birinci sırada

Yabancı turistlerin gündeminde 'Türkiye' var...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye, 2025 yaz sezonu için tatil aramalarında Google'da en çok ilgi gören destinasyonlar arasında zirvedeki yerini koruduğu belirtildi.

2025 yazı için tatil planları yapan gezginlerin Google'da en çok aradığı ülkeler arasında Türkiye, modası asla geçmeyen bir klasik olarak öne çıktığına dikkat çekildi.

AKDENİZ VURGUSU

Antalya, Bodrum, Kuşadası ve Alanya; sıcak plajları, mükemmel otelleri ve zengin tarihi dokusuyla hem aileler hem de bireysel gezginler için cazibesini artırdığına vurdu yapıldı.

Uygun fiyat vurgusu yapılan açıklamada, "Özellikle her şey dahil paketler ve diğer Akdeniz ülkelerine kıyasla hala avantajlı fiyatlar, Türkiye'yi Balkanlar başta olmak üzere birçok ülkeden turistin ilk tercihi haline getiriyor" denildi.

TÜRKİYE'DEN SONRA YUNANİSTAN VE İTALYA

Deniz turizminin yanı sıra kültür ve yemek turizmi açısından da Türkiye'nin ön plana çıktığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı: