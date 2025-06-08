Haber Merkezi

Kurban Bayramı devam ederken, yollardaki denetimler de sürüyor.

Trafikte kazaların önüne geçilmek için denetimler yapılıyor ancak son 3 günde, 26 kişi meydana gelen kazalarda hayatını kaybetti.

Geçen yıllara oranla can kaybı azalırken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da bayramın ikinci gününe ilişkin detayları açıkladı.

Ali Yerlikaya açıklamasında şöyle dedi:

"SON 3 GÜNDE 2 BİN 238 KAZA"

Kurban Bayramı’nın 2. günü (Cumartesi) 683 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 9 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti.



1.143 vatandaşımız ise yaralandı. Kurban Bayramı’nın ilk üç gününde (Perşembe, Cuma ve Cumartesi) 2 bin 238 trafik kazası meydana geldi.



Maalesef 26 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetti. 3 bin 590 vatandaşımız ise yaralandı. 26 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı.

"DENETİMLER SÜRÜYOR"

Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil. Kurban Bayramı’nda Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz vatandaşlarımızın güvenliği için gerekli önlemleri alıyor, denetimleri büyük bir hassasiyetle sürdürüyor.

"TRAFİK KURALLARINA UYALIM"