Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Tatilciler turizm bölgelerine akın ediyor...

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na, Kurban Bayramı'nda tatilcilerin ilgisi yoğun oldu.

UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Başta İzmir olmak üzere Manisa ve Denizli gibi yakın illerden tatilini geçirmek için araçlarıyla Kuşadası'na gelenler, kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

24 SAATTE 60 BİN ARAÇ GİRDİ

Kuşadası'na son 24 saatte 60 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.

YÜZDE 100 DOLULUK ORANI

Bayram tatili için Kuşadası'na gelen tatilcilerin, konaklamak için tercih ettiği otellerde de doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

NÜFÜS 1,5 MİLYONA ULAŞACAK

Kurban Bayramı boyunca günü birlik ziyaretçilerle birlikte Kuşadası'nın nüfusunun 1,5 milyona kadar çıkması bekleniyor.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLDÜ

Bayram dolayısıyla kent en hareketli günlerini yaşarken restoran ve kafeteryalardaki yoğunluk, esnafın yüzünü güldürdü.