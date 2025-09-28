Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kütahya sallandı...

Kütahya'nın Simav ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin derinliği 8.46 km olarak bildirildi.

İSTANBUL'DAN HİSSEDİLDİ

Yaşanan depremin İstanbul'da da hissedildiği belirtilirken, depremin şiddeti nedeniyle İzmir, Bursa ve Kocaeli'de yaşayan vatandaşların da depremi hissettiği kaydedildi.

10 DAKİKA SONRA İKİNCİ BİR DEPREM YAŞANDI

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 5.4'lük depremden 10 dakika sonra 4.0'lik bir deprem daha gerçekleşti.

Bu depremin derinliği ise 10.59 km olarak açıklandı.

KÜTAHYA YİNE SALLANDI

Kütahya geçtiğimiz dakikalarda bir kez daha sallandı...

Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 19.43'te 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, depremin 11,91 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.