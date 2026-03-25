Kütahya'da 'şap' alarmı: 15 köy karantinada

Kütahya'da halk sağlığını tehdit eden gelişme...

Domaniç Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından alınan tedbirler kapsamında, bölgede hayvan alım-satımı ile hayvanların meraya çıkarılması geçici olarak yasaklandı.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Konuyla ilgili açıklamada, yasaklara uymayanlar hakkında 5996 sayılı Kanun çerçevesinde cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

15 KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Kırık, Aksu, Berçin, Çiftlik, Bükerler, Küçükköy, Çokköy, Çamlıca, Çarşamba, Karaköy, Güney, Kozcağız, Muhacırlar, Fındıcak ve Seydikuz köyleri, şap hastalığı sebebiyle karantinaya alındı.

Yetkililer, halkın bilgilendirilmesi amacıyla camilerden anonslar yapılacağını ve vatandaşların resmi duyuruları takip etmeleri gerektiğini vurguladı.