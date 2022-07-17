KYK borçlarına yeni düzenleme: Masada 2 formül var

5 milyondan fazla genci ilgilendiren KYK öğrenim kredisi borçları ile ilgili masada, yeni bir faiz hesaplaması ya da yeni bir ödeme takvimi gibi seçenekleri barındıran 2 formül var.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenim kredisi borcu olan gençlerin gözü kulağı, pazartesi günü yapılacak kabine toplantısından çıkacak haberde…

KYK borcu bulunan 5 milyondan fazla genç bulunurken, birçoğu borçların ödenmesi noktasında sıkıntılar yaşadığı için icralık duruma düştü.

Toplam borcun 5,5 milyar lira olduğu hesaplandı.

Sorunun çözümüne ilişkin müjde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Faizin düşmanı biziz. İlk kabine toplantımızda bu konuyla ilgili açıklamamızı yapacağız. Biz gençlerimizi faize kurban etmeyiz. Hatta enflasyona kurban etmeyiz. Biz çalışmamızı yapıyoruz, kabine toplantımızdan sonra açıklamamızı yapacağız.” açıklamasında bulundu.

Masadaki 2 formül

Çalışmalar kapsamında masaya 2 formül yatırıldı. İlk formüle göre, KYK burslarında anapara üzerine eklenen faiz üzerinden bir indirim yapılacak. KYK burslarında, “anapara üzerinden alınacak faiz oranına bir sınır belirlenmesi” öngörülüyor.

'Sıfır faiz' formülü

Masadaki ikinci formülün, sıfır faiz olduğu, buna göre yapılan çalışmayla öğrencilerden yalnızca anapara talep edileceği ileri sürülüyor.

‘Ana paradan taviz yok’

Öğrencilerin artan enflasyondan etkilenmemesi mağdur olmamaları için böyle bir düzenlemenin gelebileceği belirtilirken, KYK borçlarında anaparadan taviz verilmeyeceğinin altı çiziliyor.

İcralık olan öğrencilere af İcralık olan 400 bin öğrencelere yönelik de ‘yapılandırmaya gidilebileceği, af çıkabileceği değerlendiriliyor.