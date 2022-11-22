LODOS MUHALEFETİ | 22 Kasım İstanbul vapur seferleri iptal mi? Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal mi?

Yağmurlu ve rüzgarlı bir sabaha uyanan İstanbullular, vapur seferlerinin yapılıp yapılmadığını sorguluyor. Peki 22 Kasım vapurlar iptal mi? Şehir hatları, İDO, BUDO çalışıyor mu?

İstanbul, 22 Kasım Salı sabahına yağmur ve rüzgarla başladı.

Megakentte sabahın ilk saatlerinden itibaren kendisini gösteren şiddetli rüzgar ve yoğun yağış, günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı.

Avrupa Yakası'nda daha yoğun gözlenen fırtınanın ulaşımı etkileyip etkilemeyeceği ise merak konusu oldu.

Bu noktada özellikle deniz ulaşımı sağlayacak olan vatandaşlar, "İstanbul vapur seferleri 22 Kasım 2022 iptal mi?" Şehir Hatları, İDO, BUDO iptal seferler hangileri? sorularına yanıt arıyor.

Peki 22 Kasım vapur seferleri iptal mi, ertelendi mi? İşte son durum...

22 Kasım Şehir Hatları seferleri iptal mi?

Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, lodos nedeniyle bazı seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

İptal edilen seferler;

Üsküdar - Aşiyan

Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring)

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Maltepe - Adalar

Bostancı - Karaköy - Kabataş

22 Kasım BUDO seferleri iptal mi?

Bursa Deniz Otobüslerinin de (BUDO) bazı seferlerinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları dolayısıyla yapılamayacak.

22 Kasım İDO seferleri iptal mi?

İDO'nun internet sitesinde ise sefer iptallerine ilişkin herhangi bir bilgi yer almadı.