Mabel Matiz hakim karşısına çıktı

Mabel Matiz'in son şarkısı gündeme düştü.

Daha önce yine yazdığı şarkı sözleri nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Matiz'in bu kez "Perperişan" isimli şarkısı, tepkilere neden oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 5651 sayılı Kanun kapsamında, kamu düzeni ve genel sağlık gerekçesiyle erişim engeli talep etti.

ŞARKIYA ERİŞİM ENGELİ GELDİ

Mabel Matiz’in "Perperişan" adlı şarkısına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın talebiyle erişim engeli getirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DA DEVREYE GİRDİ

İçişleri Bakanlığı da Mabel Matiz'e suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Mabel Matiz, İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Suçlamaları reddeden Matiz, eserin ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, şarkının müstehcen olup olmadığına ilişkin Aile Bakanlığı’ndan rapor alınmasına karar vererek duruşmayı 27 Mart’a erteledi.

SAVUNMASINDAN

Mabel Matiz savunmasında, “Şarkının yazımında, sosyal medyada iddia edildiği gibi farklı veya olumsuz bir anlam bulunmamaktadır. Bu konuda son derece hassasım ve sanatçı duruşum da ortadadır.

Çocuklar ve gençler benim için her zaman özel bir konudur; bu nedenle bu hususta son derece dikkatliyim. İddia edildiği gibi bir niyetle bu eseri yazmış olmam kesinlikle söz konusu değildir. Yöneltilen suçlamaları ve iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum.” dedi. “

‘SAL KUŞU HANESİNE’ İFADESİ HABER GÖNDERME AMAÇLIYDI”

Şarkı sözlerinde yetişkin bir bireyden bahsedildiğini söyleyen Mabel Matiz, “Cici bebe ifadesi, Ankara ağzında kullanılan bir deyimdir. “Toy” kelimesi ise ham, deneyimsiz bir bireyi ifade etmektedir. “Sal kuşu hanesine” ifadesi de haber gönderme amacıyla kullanılan geleneksel bir söylemdir.

Söz konusu parça, belirli bir cinsiyete veya ilişki biçimine hitap etmemekte; herkes tarafından söylenebilecek, evrensel bir anlatı taşımaktadır. Bu nedenle şarkının bir erkeğin bir kadına ya da bir erkeğin başka bir erkeğe hitabı şeklinde yorumlanması mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.

“İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİ”

Matiz, "Türkçemiz son derece zengin bir dildir ve birçok kelime farklı anlamlara gelebilmektedir" diyerek, “Ancak ben bu kelimeleri iddia edilen anlamlarda kullanmadım. Halk edebiyatında “kuş” kelimesi kısmet anlamına da gelmektedir.

Farklı çağrışımları olsa da benim kastettiğim anlam, kesinlikle iddia edilen hususlar değildir. Eserde, gözü kara bir âşığın aşkının büyüklüğünden kaynaklanan ifadeler kullanılmıştır.

Sanatın, dilin zenginliği ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.