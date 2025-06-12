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Haber Merkezi

İsrail'in zalimliği sürüyor...

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 aktivist kaçırılmıştı.

Bazı aktivistler ertesi gün ülkelerine gönderilirken, kalan 6 aktivistin ülkeden sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’na götürüldüğü duyuruldu.

ŞUAYB ORDU VE YASEMİN ACAR DA SERBEST

Madleen yelkenlisindeki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan yazılı açıklamada, sınır dışı edilmek üzere havalimanına götürülen aktivistler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın da bulunduğu bildirildi.

BERLİN'E ULAŞTILAR

İsrail tarafından serbest bırakılan iki Türk aktivist Şuayb Ordu ve Yasemin Acar, Tel Aviv'den ayrıldıktan sonra Almanya'nın başkenti Berlin'e ulaştı.

"ABLUKAYI KIRMAYI DENEYECEĞİM"

Havalimanında ilk mesajlarını tv100'e veren Şuayb Ordu, yakın zamanda ablukayı kırmak için tekrar girişimde bulunacağını söyledi.

"BU UĞURDA BİZİM CANLARIMIZ FEDA OLSUN"

Şuayb Ordu açıklamalarında şunları söyledi:

Benim başıma gelenler çok önemli değil. İlk fırsatta Gazze'deki ablukayı kırmak mücadele etmeye gideceğim. İlk fırsatta Mısır'a gitmeyi deneyeceğim. Bu ablukayı kırmak için mücadele edeceğim. Bizim tek amacımız katliamın, soykırımın durması. Bu uğurda bizim canlarımız da feda olsun. Ben ezelden beri hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

NE OLMUŞTU?

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.