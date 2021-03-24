Büyük kongre gününde açıklamalarda bulunan Mahir Ünal, Türkiye'nin yeni bir yolculuğa başlayacağını belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi öncesinde CNN ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Ankara Spor Salonu'ndan yapılan canlı yayında konuşan Mahir Ünal, kongre sonrasında Türkiye için yeni bir dönemin başlayacağını vurguladı.

"BUGÜN YENİ BİR YOLCULUK BAŞLIYOR"

2023 ile Cumhuriyet'in 100'üncü yılına hazırlandıklarını belirten Mahir Ünal, "Aslında söylemek istediğim şey çok açık. Biz 2023'e hazırlanıyoruz, cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlanıyoruz. Biz Türkiye'nin sağlık, eğitim, güvenlik, bilişim altyapısını hazırladık. Her alanda yapılması gereken çalışmaları 19 yıldır gerçekleştiriyoruz. Rahmetli Turgut Özal 21'inci asır Türk asırı olacak demişti. Biz de hem kendi bölgemizde hem de gönül coğrafyamızda Türkiye'nin önümüzdeki yüzyılda Türkiye'nin bölgesinde bir süper güç olmasını istiyoruz. Ve bunun mücadelesini veriyoruz 19 yıldan beri. O yüzden dedim ki biz daha yeni başlıyoruz. Yeniden yola çıkıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Mahir Ünal: Bugün Türkiye'nin yeni 100 yılı başlıyor